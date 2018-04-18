Intel анонсировала Accelerated Memory Scanning

Компания Intel анонсировала технологию Accelerated Memory Scanning, которая будет помогать антовирусным системам обнаруживать вредоносные программы при помощи интегрированной графики. Дело в том, что в большинстве современных компьютеров есть дискретная графика, которая работает в играх и при использовании софта разного рода, тогда как встроенная графика простаивает и ее никак не используют другие программы. Теперь у антивирусных приложений будет возможность получить доступ к встроенной графике и работать более эффективно. Сейчас уже известно, что ускорение поиска на 20% позволит существенно изменить алгоритмы работы компьютеров. И, конечно же, первым таким софтом стал фирменный антивирус компании Microsoft, который уже зашит в Windows и никак его оттуда не удалишь. Думаю, это не лучшее решение.