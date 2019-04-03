Intel анонсировала чипсеты Xeon Scalable 2-го поколения

2019-04-03, Автор - Ganibal; Продукт - Intel Xeon Scalable; [116]

На мероприятии, прошедшим в Сан-Франциско, Intel анонсировала чипсеты Xeon Scalable 2-го поколения и флагманские чипсеты серии Xeon Platinum 9200 для высокопроизводительных серверов и центров обработки данных. Новые чипсеты Xeon основаны на архитектуре Cascade Lake и будут доступны для покупки в первой половине 2019 года. Новые чипсеты Xeon Scalable появятся в сериях Platinum, Gold, Silver и Bronze. Они также оснащены встроенной технологией Deep Learning Boost для современных платформ AI и IoT.

Корпорация Intel также объявила о поддержке памяти Optane, более быстрой поддержке ОЗУ DDR4-2933 с поддержкой до 2 модулей на канал и аппаратной поддержке для смягчения последствий Meltdown / Spectre. Среди новых чипсетов на вершине стоит серия Xeon Platinum 9200. Чипсет предлагает до 56 процессорных ядер и 112 потоков с базовой тактовой частотой 2,6 ГГц. Intel Xeon 9282 с 56 ядрами имеет TDP 400 Вт и кэш-память 77 МБ. Тем не менее, серия 9200 не поддерживает Optane, так как Intel считает, что в этом нет необходимости.

Каждый процессор серии 9200 будет иметь двенадцать каналов для памяти DDR4-2933 и 40 линий PCIe 3.0. Эти процессоры предназначены для высокопроизводительных вычислений. Другие наборы микросхем включают Xeon Platinum 9242, который поставляется с 48 ядрами и 96 потоками с базовой тактовой частотой 2,3 ГГц с TDP 350 Вт и кэш-памятью 71,5 МБ. В среднем диапазоне у нас есть 9222, который имеет 32 ядра, 64 потока, базовую тактовую частоту 2,3 ГГц, TDP 250 Вт и кэш 71,5 МБ. Наконец, есть 9221, который похож на 9222, но имеет более низкую базовую тактовую частоту 2,1 ГГц.

В общей сложности Intel объявила о 90 различных моделях процессора Xeon, сражаясь с такими конкурентами, как AMD.


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