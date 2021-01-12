Intel анонсировала новую линейку процессоров Intel Core серии H 11-го поколения

Intel представила новую линейку мобильных процессоров Intel Core серии H 11-го поколения, расширяющую границы игровых возможностей для владельцев ноутбуков толщиной до 16 миллиметров. Во главе с 4-ядерным процессором Intel Core i7 Special Edition с частотой до 5 (ГГц) в режиме Turbo, эти H-35 процессоры предназначены для игр на ультрапортативных устройствах. Они оснащены новым интерфейсом PCIE 4-го поколения для подключения современной дискретной графики, что обеспечивает минимальные задержки и впечатляющий геймплей на ходу.

На выставке CES компании Acer, ASUS, MSI и Vaio анонсировали новые ультрапортативные игровые системы на базе процессоров Intel Core серии H-35 11-го поколения. Кроме того, в первой половине 2021 года ведущие производственные партнеры Intel выпустят более 40 моделей ноутбуков с новыми чипами.

Кроме того, Intel анонсировала 8-ядерный процессор, предназначенный для продвинутых пользователей, которым важна игровая производительность и возможности для творчества уровня настольных ПК. Эта платформа обладает уникальными для отрасли функциями и характеристиками, которые обычно свойственны только высокопроизводительным настольным системам, в том числе: частота процессора до 5 ГГц, 20 линий PCIE 4-го поколения для быстрой работы с накопителями данных и дискретной графикой, а также Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+). Поставки нового процессора начнутся в конце первого квартала.