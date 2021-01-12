Intel анонсировала платформы Intel Core vPro 11-го поколения и Intel Evo vPro

Для бизнес-клиентов Intel представила платформу Intel vPro 11-го поколения, которая обладает выдающейся производительностью и надежной защитой на аппаратном уровне. Новые процессоры Intel Core vPro 11-го поколения основаны на лучшем решении Intel для тонких и легких ноутбуков и, в сочетании с обновленной платформой, предлагают пользователям:

Intel Hardware Shield, наиболее полную аппаратную систему безопасности для бизнес-продуктов, а также первое в отрасли интегрированное на кристалл решение для обнаружения угроз, использующее искусственный интеллект, что позволяет эффективно бороться с атаками программ-шифровальщиков и криптомайнерами. Она также включает технологию Intel Control Flow Enforcement Technology, помогающую предотвратить целый класс атак, которые долгое время не выявляли программные средства безопасности4.10-нанометровую технологию Intel SuperFin, на которой базируется производительная графическая система Intel Iris Xe, а также встроенный адаптер Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+) – наиболее значительное за последние 20 лет улучшение в сфере беспроводной передачи данных. Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+) обеспечивает до шести раз более быструю загрузку и скачивание информации при решении бизнес-задач и до трех раз более быструю – при использовании дома по сравнению с технологией Wi-Fi 55.

В восемь раз более производительный искусственный интеллект, который дает компаниям возможность идти в ногу с быстро меняющейся экосистемой программного обеспечения, а также позволяет до 2,3 раза быстрее решать задачи создания контента и редактирования видео по сравнению с предыдущим поколением.На 23% выше производительность в сравнении с конкурирующими системами при работе с такими приложениями как Office 365, а также более широкие возможности для совместной работы при решении бизнес-задач, что обеспечивает на 50% более быструю, чем у конкурентов, работу в режиме видеоконференции.

Intel также анонсировала платформу Intel Evo vPro, объединяющую выдающиеся ноутбуки для бизнеса. Мобильные компьютеры, верифицированные на соответствие Intel Evo vPro отличаются стильным дизайном, тонким и легким форм-фактором и обеспечивают пользователю уникальный визуальный опыт. Эти устройства также предлагают стабильную работу от аккумулятора без снижения производительности, мгновенный выход из спящего режима и длительное время автономной работы. В этом году ведущие производители ноутбуков выпустят более 60 моделей, сочетающих в себе безопасность и легкость управления vPro с уникальными возможностями Intel Evo. Кроме того, Intel анонсировала спецификации Chromebook Intel Evo для хромбуков премиум-класса.