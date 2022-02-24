Intel анонсирует мобильные процессоры Core 12-го поколения «Alder Lake» и третью версию Evo

Сегодня Intel расширяет линейку мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения, официально выпуская процессоры Intel Core 12-го поколения серий P и U. Эти 20 новых мобильных процессоров, разработанные для невероятной производительности и высочайшей производительности, станут основой нового поколения тонких и легких ноутбуков. Первые устройства будут доступны в марте 2022 года, а в этом году их будет более 250 от Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, LG, MSI, NEC, Samsung и других.

Как и остальная часть семейства Intel 12-го поколения, новейшие мобильные процессоры Intel для тонких и легких конструкций основаны на высокопроизводительной гибридной архитектуре Intel, включающей сочетание высокопроизводительных ядер (P-ядра) и эффективных ядер (E-ядра). От видеозвонков до просмотра веб-страниц и редактирования фотографий — рабочие нагрузки разумно распределяются на нужное ядро ​​в нужное время для оптимальной многозадачности с помощью Intel Thread Director в Windows 11.

Абсолютно новая архитектура ядра с поддержкой до 14 ядер (6 P-ядер и 8 E-ядер).

Встроенная графика Intel Iris Xe с разрешением до 96EU.

Широкая поддержка памяти для DDR5/LPDDR5 и DDR4/LPDDR4.

Невероятное масштабирование с повышением производительности многопоточности до 70 %.

Почти двукратное увеличение производительности при 3D-рендеринге — идеальное решение для мобильных авторов.

Превосходная производительность и скорость редактирования фотографий до 30%.

Встроенный модуль Intel Wi-Fi 6E (Gig+) для повышения производительности беспроводной сети, скорости отклика и надежности.

Thunderbolt 4 — самое быстрое, простое и надежное кабельное решение для любой док-станции, дисплея или аксессуара.

Intel IPU 6.0 для высокого качества изображения и энергоэффективности для улучшенных видеоконференций.

В полной мере используются преимущества производительности на ватт процессора Intel 7, нового 12-го Мобильные процессоры Intel Core поколения для тонких и легких конструкций обеспечивают: