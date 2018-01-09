Intel анонсирует процессор 8-го поколения Core i7 с графикой Radeon Vega M

Intel выпускает процессор Intel Core 8-го поколения с графикой Radeon RX Vega M Graphics. Созданный для геймеров, создателей контента и любителей виртуальной и смешанной реальности, он расширяет портфолио Intel благодаря оптимизации для небольших форм-факторов, таких как 2 в 1, тонких и легких ноутбуках и мини-ПК.Среди устройств, запускаемых с этим процессором: новые тонкие и легкие ноутбуке от Dell и HP, а также самые мощные NUC Intel, которые когда-либо были представлены. Новый процессор Intel Core Core будет выпускаться в двух конфигурациях:8-го поколения Intel Core процессор с графикой Radeon RX Vega M GL (общая мощность пакета 65 Вт)8-го поколения Intel Core процессор с графикой Radeon RX Vega M GH (общая мощность пакета 100 Вт), которая имеет разблокированную конфигурацию