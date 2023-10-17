Intel готовит ещё 3 процессора нового поколения без индекса К

Буквально вчера вечером компания Intel официально представила свои совершенно новые процессоры, которые на самом деле оказались процессорами прошлого года, но с повышенной тактовой частотой производительных ядер. Это, безусловно, разочаровало многих пользователей, так как геймеры ожидали увидеть более высокую производительность от нового поколения процессоров, но этого не произошло. Правда, вчера компания представила только три процессора, которые нацелены на пользователей, желающих разогнать процессор по множителю, что нужно далеко не всем. К счастью, сегодня появилась информация о том, что у компании есть и процессоры без этой функции, которые будут стоить заметно дешевле и позволят собрать более доступный игровой компьютер.

Дело в том, что процессоры с функцией разгона по множителю стоят заметно дороже, при этом пользователю необходимо также потратить немалую сумму на материнскую плату с соответствующим чипсетом, чтобы разгонять процессор. В конечном итоге это обходится очень дорого, так как требуется ещё и качественная система охлаждения, что по карману далеко не всем. Чтобы привлечь больше геймеров к новому поколению чипов, компания Intel в ближайшем будущем выпустит и процессоры, которые не поддерживают разгон по множителю. В данном случае пользователь получит немного более низкую тактовую частоту, но при этом процессоры будут стоить заметно дешевле. Это отличная новость для тех, кто планирует собирать ПК на новой платформе и не хочет переплачивать.
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