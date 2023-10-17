Intel готовит ещё 3 процессора нового поколения без индекса К

Дело в том, что процессоры с функцией разгона по множителю стоят заметно дороже, при этом пользователю необходимо также потратить немалую сумму на материнскую плату с соответствующим чипсетом, чтобы разгонять процессор. В конечном итоге это обходится очень дорого, так как требуется ещё и качественная система охлаждения, что по карману далеко не всем. Чтобы привлечь больше геймеров к новому поколению чипов, компания Intel в ближайшем будущем выпустит и процессоры, которые не поддерживают разгон по множителю. В данном случае пользователь получит немного более низкую тактовую частоту, но при этом процессоры будут стоить заметно дешевле. Это отличная новость для тех, кто планирует собирать ПК на новой платформе и не хочет переплачивать.