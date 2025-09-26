Intel готовит энергоэффективную видеокарту для ИИ

Похоже, что планы Intel в области искусственного интеллекта включают новый продукт — по данным свежего отчёта, компания готовит графический ускоритель с низким энергопотреблением. Позиции Intel в ИИ-сегменте пока не самые сильные, поскольку её вычислительное портфолио заметно уступает конкурентам. Основой стратегии в последние годы оставались ускорители Gaudi, но их рыночное распространение идёт слишком уж медленно. Теперь же инсайдеры сообщают, что Intel планирует выпустить энергоэффективный ИИ-чип параллельно с Jaguar Shores, который ориентирован на задачи обучения и масштабные серверные решения. Новый продукт же будет нацелен именно на рынок инференса, то есть вывода результатов работы ИИ.

С высокой вероятностью новый чип будет использоваться именно для инференса, в то время как Jaguar Shores займёт верхний сегмент для обучения. Наиболее вероятный вариант — это продукт на базе Battlemage, ориентированный на ИИ-задачи. Известно, что Intel работает над кристаллом «BMG-G31» и планирует выпуск модели с до 24 ГБ видеопамяти, что могло бы соответствовать этому направлению. Но к моменту релиза Battlemage уже может устареть, поэтому решение вполне способно выйти под другим брендом. Но, видимо, в следующем году Intel может сосредоточиться на энергоэффективных устройствах для искусственного интеллекта, которые займут нишу, аналогичную решениям Qualcomm Cloud AI 100. Это интересный подход на фоне инвестиций со стороны NVIDIA.
Серверные процессоры сильно подешевели…
На прошлой неделе процессор Intel Xeon 6980P подешевел до рекордных 6190 долларов, что почти вдвое ниже е…
AMD прекратила произвордство кулеров Wraith Prism и Wraith S…
Спустя почти семь лет после дебюта AMD официально прекращает выпуск своих легендарных боксовых кулеров Wr…
AMD представила процессор Ryzen 5 5600F…
Ситуация с серией «F», то есть процессоры без графической подсистемы, в линейках до AM5 выглядит странно,…
Майнинг и безопасность: Как защитить свои активы…
Майнинг криптовалют в 2025 году остается прибыльным, но сопряжен с высокими рисками, связанными с кибе…
AMD существенно прокачала свои процессоры в области ИИ…
Команда AMD и раньше демонстрировала серьёзные амбиции в сфере ИИ, оснащая свои потребительские устройств…
AMD готовит к релизу Ryzen 5 9500F…
Сегодня инсайдеры сообщили, что компания AMD готовит ещё один процессор серии Ryzen 9000 для настольных П…
AMD уже готовит сокет AM6 для новых процессоров…
В будущем AMD планирует перейти на новый процессорный сокет AM6, и, судя по утечкам, он принесёт заметные…
Процессор Huawei Kunpeng 930 производят по техпроцессу 5 нм…
В сети появились данные, что модули памяти в новейшем процессоре Huawei Kunpeng 930 для центров обработки…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor