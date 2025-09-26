Intel готовит энергоэффективную видеокарту для ИИ

Похоже, что планы Intel в области искусственного интеллекта включают новый продукт — по данным свежего отчёта, компания готовит графический ускоритель с низким энергопотреблением. Позиции Intel в ИИ-сегменте пока не самые сильные, поскольку её вычислительное портфолио заметно уступает конкурентам. Основой стратегии в последние годы оставались ускорители Gaudi, но их рыночное распространение идёт слишком уж медленно. Теперь же инсайдеры сообщают, что Intel планирует выпустить энергоэффективный ИИ-чип параллельно с Jaguar Shores, который ориентирован на задачи обучения и масштабные серверные решения. Новый продукт же будет нацелен именно на рынок инференса, то есть вывода результатов работы ИИ.

С высокой вероятностью новый чип будет использоваться именно для инференса, в то время как Jaguar Shores займёт верхний сегмент для обучения. Наиболее вероятный вариант — это продукт на базе Battlemage, ориентированный на ИИ-задачи. Известно, что Intel работает над кристаллом «BMG-G31» и планирует выпуск модели с до 24 ГБ видеопамяти, что могло бы соответствовать этому направлению. Но к моменту релиза Battlemage уже может устареть, поэтому решение вполне способно выйти под другим брендом. Но, видимо, в следующем году Intel может сосредоточиться на энергоэффективных устройствах для искусственного интеллекта, которые займут нишу, аналогичную решениям Qualcomm Cloud AI 100. Это интересный подход на фоне инвестиций со стороны NVIDIA.