Intel готовит к релизу 52-ядерный процессор

Новые процессоры Intel Nova Lake-S для настольных ПК засветились в базе NBD — теперь речь идёт о модели с 52 ядрами, которая будет использовать сокет LGA 1954. Это ясно указывает на то, что Intel намерена вести открытую борьбу с AMD, которая планирует предложить максимум 24 ядра в настольных процессорах Ryzen следующего поколения на базе архитектуры Zen 6. Модель с 52 ядрами не стала сюрпризом — слухи о ней ходили давно. По сути, Intel объединяет два стандартных вычислительных кристалла Nova Lake-S в одном корпусе. В однокристальной версии будет 8 производительных ядер Coyote Cove и 16 энергоэффективных Arctic Wolf. Два таких блока суммарно дадут 16 P-ядер и 32 E-ядра, то есть всего 48. Дополнительно в состав системы на кристалле войдут ещё 4 маломощных LP-E ядра на той же архитектуре Arctic Wolf, что в итоге даст 52 ядра.

Как и в случае Arrow Lake, поддержка SMT в Nova Lake отсутствует — производительные ядра работают только в одном потоке. Эти же ядра будут использоваться и в серверной линейке Diamond Rapids. Впрочем, под руководством Лип-Бу Тана Intel планирует вернуть SMT в будущем, начиная с серверных Coral Rapids, так что аналогичное решение может появиться и в десктопных сериях вроде Razor Lake или в совершенно новой линейке. Интересным моментом станет и появление вариантов с увеличенным кэшем bLLC — базовый вычислительный кристалл получит существенно больший объём кеша, что позволит компании Intel напрямую конкурировать с AMD и её 3D V-Cache.
