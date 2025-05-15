Intel готовит к релизу Arc B770

Хотя компания Intel официально не подтвердила существование более мощной видеокарты Arc Battlemage, чем текущая B580, похоже, что такая модель всё же может появиться в ближайшее время. На прошлой неделе компания объявила, что представит свои новые профессиональные видеокарты Arc на выставке Computex, которая пройдёт с 20 по 23 мая в Тайбэе. Однако в комментариях пользователи начали активно просить Intel выпустить более производительную видеокарту серии Battlemage для игр. На запросы о возможной Arc B770 — преемнике модели Arc A770 на архитектуре Alchemist — Intel отвечала фразой «Ждите новостей». Хотя эти ответы выглядели как стандартные шаблонные фразы и не являются прямым подтверждением, они всё же оставляют пространство для предположений о существовании такой видеокарты.

Ранее ходили слухи, что Intel готовит модель B770, и Computex может стать той площадкой, где она будет показана. Ожидается, что Arc B770 будет основана на более крупном кристалле BMG-31 и составит конкуренцию в сегменте бюджетных видеокарт таким моделям, как GeForce RTX 5060/5060 Ti и Radeon RX 9060 XT. При этом профессиональная видеокарта Arc Pro A60, которую Intel официально анонсировала ранее, будет использовать кристалл BMG-21 от B580, но получит увеличенный объём видеопамяти — до 24 ГБ. Кроме того, ходят слухи, что Intel может выпустить и версию Arc B580 с 24 ГБ видеопамяти GDDR6. Об этом ранее заявляла компания SPARKLE, хотя позже и отозвала своё заявление.