Intel готовит к релизу Core i3-13100

Буквально недавно компания Intel официально представила новое поколение своих процессоров, которые, как оказалось, пользуются весьма высоким спросом среди пользователей, так как предоставляют внушительную производительность за относительно адекватные деньги. Но, безусловно, даже имея хорошую цену, флагманские процессоры не могут стать невероятно популярными по той причине, что не все пользователи собирают невероятно мощные компьютеры — кому-то нужно современное решение, но с меньшей производительностью. Соответственно, компания готовит к полноценному релизу процессор Core i3-13100, который будет самым младшим вариантом во всей линейке. Это крайне важный момент, который стоит понимать, ведь ранее информации о базовых процессорах просто не поступало.

Конечно, сейчас идёт речь о сливе информации — никто официально Core i3-13100 не представил, но в базе данных бенчмарков этот процессор уже появился. Вероятно, чипы отправили журналистам для тестирования, а те прогнали процессор через синтетические тесты, оставив при этом цифровой след. Судя по тестам, у этого процессора будет 4 ядра при 8 потоках, но, к сожалению, нет данных о том, какие именно это будут ядра. Возможно, компания отдала предпочтение четырем производительным ядрам, отказавшись от энергоэффективных, — это самый приятный вариант. Теперь осталось узнать стоимость этого процессора и тогда можно будет говорить о конкуренции с лидерами на рынке доступных процессоров.