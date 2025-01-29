Intel готовит к релизу новые видеокарты

Intel, похоже, расширяет линейку видеокарт Battlemage, добавив сразу три новых продуктовых кода в драйвер Intel Linux, что намекает на скорый релиз новых дискретных графических ускорителей. Изначально релиз графических ускорителей Battlemage был довольно ограниченным, так как Intel представила всего два варианта — Battlemage B570 и B580. Однако, несмотря на сдержанный запуск, компания добилась успеха, особенно с Arc B580, так как модель очень быстро раскупили после релиза. Теперь Intel, судя по всему, намерена развить этот успех, представив новые модели.

Пока неизвестно, какие именно модели планирует выпустить Intel, но компания неоднократно заявляла о расширении линейки Battlemage, в том числе на CES 2025. Поскольку топовая Battlemage пока ограничена 12 ГБ видеопамяти и характеристиками среднего уровня, можно предположить, что Intel готовит более мощную и производительную модель. Ещё одна интересная теория заключается в том, что новые продуктовые коды в драйверах могут относиться к профессиональным видеокартам серии Intel ARC PRO на архитектуре Battlemage. Недавно появилась информация о 24-гигабайтной модели, ориентированной на ИИ и профессиональные задачи, поэтому есть вероятность, что речь идёт именно о ней. Intel, судя по всему, уверена в своей архитектуре Xe2 и планирует усилить присутствие в сегменте десктопных видеокарт в обозримом будущем. Это вполне логичное решение на самом деле, потому что рынок нуждается в мощных видеокартах.
Док-станция для видеокарты Peladn Link S1 оценена в $87…
Сетевые источники сообщают о выходе док-станции для внешней видеокарты Peladn Link S1, которая стоит всег…
Геймеры уже протестировали DLSS 4 на старых видеокартах…
Сегодня оказалось, что некоторые владельцы видеокарт предыдущего поколения NVIDIA серии RTX 40 уже могут …
Видеокарты NVIDIA подвержены серьёзной угрозе…
Сегодня появились данные о том, что компания NVIDIA обнаружила несколько существенных уязвимостей в драйв…
AMD не будет делать дорогих видеокарт…
Вчера компания AMD отчиталась за третий квартал 2024 года — в рамках мероприятия с акционерами производит…
Обзоры на NVIDIA RTX 5090 появятся уже 24 января…
Геймерам, ожидающим обзоры видеокарт серии NVIDIA RTX 50, осталось ждать не так уж долго, потому что эмба…
Характеристики RTX 5070 Ti слили в сеть…
Сегодня появились новые характеристики уже четвёртой видеокарты NVIDIA из поколения Blackwell, которую ко…
В сети нашли видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4010…
На китайских маркетплейсах нашли видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4010, которой на самом деле никогда не сущ…
Intel представила видеокарты Arc B580 и Arc B570…
Сегодня компания Intel официально представила первые две видеокарты на новой архитектуре, которые будут к…
Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OCОбзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor