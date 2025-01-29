Intel готовит к релизу новые видеокарты

Пока неизвестно, какие именно модели планирует выпустить Intel, но компания неоднократно заявляла о расширении линейки Battlemage, в том числе на CES 2025. Поскольку топовая Battlemage пока ограничена 12 ГБ видеопамяти и характеристиками среднего уровня, можно предположить, что Intel готовит более мощную и производительную модель. Ещё одна интересная теория заключается в том, что новые продуктовые коды в драйверах могут относиться к профессиональным видеокартам серии Intel ARC PRO на архитектуре Battlemage. Недавно появилась информация о 24-гигабайтной модели, ориентированной на ИИ и профессиональные задачи, поэтому есть вероятность, что речь идёт именно о ней. Intel, судя по всему, уверена в своей архитектуре Xe2 и планирует усилить присутствие в сегменте десктопных видеокарт в обозримом будущем. Это вполне логичное решение на самом деле, потому что рынок нуждается в мощных видеокартах.