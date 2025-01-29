Intel готовит к релизу новые видеокарты

Intel, похоже, расширяет линейку видеокарт Battlemage, добавив сразу три новых продуктовых кода в драйвер Intel Linux, что намекает на скорый релиз новых дискретных графических ускорителей. Изначально релиз графических ускорителей Battlemage был довольно ограниченным, так как Intel представила всего два варианта — Battlemage B570 и B580. Однако, несмотря на сдержанный запуск, компания добилась успеха, особенно с Arc B580, так как модель очень быстро раскупили после релиза. Теперь Intel, судя по всему, намерена развить этот успех, представив новые модели.

Пока неизвестно, какие именно модели планирует выпустить Intel, но компания неоднократно заявляла о расширении линейки Battlemage, в том числе на CES 2025. Поскольку топовая Battlemage пока ограничена 12 ГБ видеопамяти и характеристиками среднего уровня, можно предположить, что Intel готовит более мощную и производительную модель. Ещё одна интересная теория заключается в том, что новые продуктовые коды в драйверах могут относиться к профессиональным видеокартам серии Intel ARC PRO на архитектуре Battlemage. Недавно появилась информация о 24-гигабайтной модели, ориентированной на ИИ и профессиональные задачи, поэтому есть вероятность, что речь идёт именно о ней. Intel, судя по всему, уверена в своей архитектуре Xe2 и планирует усилить присутствие в сегменте десктопных видеокарт в обозримом будущем. Это вполне логичное решение на самом деле, потому что рынок нуждается в мощных видеокартах.