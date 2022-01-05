Intel готовит к релизу процессоры Alder Lake для ноутбуков

Еще в октябре Intel подробно рассказала о своих новых чипах Alder Lake 12-го поколения для настольных ПК, а теперь поставляет свои чипы с индексом H на ноутбуки. Новые процессоры основаны на гибридной конструкции (6 производительных ядер в паре с 8 энергоэффективными ядрами). Intel впервые использует эту конструкцию на ноутбуках, и она обещает огромный прирост производительности при сохранении отличного времени автономной работы. Новые чипы основаны на усовершенствованном 10-нанометровом техпроцессе Intel и рассчитаны на 45 Вт (хотя, вероятно, под нагрузкой они превзойдут этот показатель). Процессоры поддерживают оперативную память DDR5-4800 и маломощную оперативную память LPDDR5-5200, что должно повысить производительность. Если верить слитым в сеть слайдам с презентации, это значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями процессоров.

По собственным данным Intel, i9-12900HK 12-го поколения до 44% быстрее своего предшественника 11-го поколения в PugetBench и на 30% быстрее в Blender. Процессор Intel также имеет уровень производительности AMD Ryzen R9 5900HX и M1 Max от Apple в обоих тестах. Более того, Intel также подробно рассказала о грядущих чипах 12-го поколения, которые появятся в тонких и легких ноутбуках позже в первом квартале. Процессоры U, предназначенные для более тонких ноутбуков, будут иметь 2 ядра производительности и 8 ядер эффективности, а линейка P, предназначенная для более мощных тонких и легких ноутбуков, получит до 6 ядер производительности и до 8 ядер эффективности.