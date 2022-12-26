Intel готовит новые процессоры Raptor Lake

Относительно недавно компания Intel официально анонсировала миру свои процессоры 13-го поколения Raptor Lake, которые пользуются неплохим спросом на рынке — пользователи с радостью отдают свои деньги за возможность получить современный чип с достаточно высокой производительностью. При этом стоит отметить, что Intel выпустила в продажу исключительно процессоры К-серии, то есть с возможностью разгона по множителю. Такие процессоры обычно пользуются спросом у пользователей, которые собирают производительные системы для работы или отдыха, но во всех остальных направлениях эти модели слишком дорогие. Например, вы не станете собирать домашний компьютер за огромные деньги, так что и новые чипы вам просто не подойдут по бюджету.

Чтобы исправить ситуацию и получить возможность покрыть больше сегментов рынка, производитель решил выпустить в продажу процессоры без индекса К, то есть без возможности разгона по множителю. Это достаточно интересное решение, потому что между релизом К-версий и более доступных моделей прошло не так много времени. И если инсайдеры правы, то уже в начале следующего года пользователи получат возможность приобрести процессоры нового поколения, которые будут обладать приличной производительностью, потребляя при этом гораздо меньше энергии. Для многих пользователей это на самом деле отличная возможность, так что если вы хотели собрать компьютер, то стоит немного подождать — совсем скоро ситуация улучшится.