Intel готовит новые процессоры Raptor Lake

Относительно недавно компания Intel официально анонсировала миру свои процессоры 13-го поколения Raptor Lake, которые пользуются неплохим спросом на рынке — пользователи с радостью отдают свои деньги за возможность получить современный чип с достаточно высокой производительностью. При этом стоит отметить, что Intel выпустила в продажу исключительно процессоры К-серии, то есть с возможностью разгона по множителю. Такие процессоры обычно пользуются спросом у пользователей, которые собирают производительные системы для работы или отдыха, но во всех остальных направлениях эти модели слишком дорогие. Например, вы не станете собирать домашний компьютер за огромные деньги, так что и новые чипы вам просто не подойдут по бюджету.

Чтобы исправить ситуацию и получить возможность покрыть больше сегментов рынка, производитель решил выпустить в продажу процессоры без индекса К, то есть без возможности разгона по множителю. Это достаточно интересное решение, потому что между релизом К-версий и более доступных моделей прошло не так много времени. И если инсайдеры правы, то уже в начале следующего года пользователи получат возможность приобрести процессоры нового поколения, которые будут обладать приличной производительностью, потребляя при этом гораздо меньше энергии. Для многих пользователей это на самом деле отличная возможность, так что если вы хотели собрать компьютер, то стоит немного подождать — совсем скоро ситуация улучшится.
Энтузиаст скальпировал процессор AMD Ryzen 7000…
Буквально несколько дней назад в продажу поступили процессоры Ryzen 7000, которые, как оказалось, достато…
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр…
Ранее мы проводили изучение процессора AMD Ryzen 5 7600X и как анонсировали ранее сегодня в центре вниман…
Intel отправила новое поколение процессоров в продажу…
Сегодня компания Intel официально отправила в продажу свои новые процессоры Core i9-13900K, Core i7-13700…
Apple заказала у TSMC огромную партию M2 Pro и M2 Max…
Инсайдеры только что поделились информацией о том, что компания Apple официально отправила TSMC огромный …
Материнские платы для AMD Ryzen 7000 оказались слишком дорог…
Буквально вчера журналисты начали публиковать обзоры процессоров AMD Ryzen 7000, которые недавно только б…
Процессор AMD Ryzen 9 7900X подешевел до минимума …
Выпущенный около двух месяцев назад процессор AMD Ryzen 9 7900X подешевел до минимального значения на а…
Intel готовит к релизу Core i3-13100…
Буквально недавно компания Intel официально представила новое поколение своих процессоров, которые, как о…
AMD готовит к релизу Radeon RX 7000 для ноутбуков…
Некоторое время назад инсайдеры рассказали весьма интересную информацию о том, что компания AMD готовит к…
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor