Intel готовит новые процессоры без индекса К

Многие пользователи с нетерпением ждали новых процессоров Intel Core i9-13900KS, которые должны предоставить пользователю возможность работать с максимальным комфортом или, например, играть в игры и не переживать о нехватке производительности. При этом многие пользователи, у которых бюджет менее внушительный, ждали новостей о процессорах нового поколения без индекса К, которые должны стоить заметно меньше и при этом предоставлять тоже внушительную производительность, просто без возможности разгонять процессор по множителю. И в этом на самом деле есть несколько преимуществ, о которых тоже нужно помнить при сборке компьютера. Ведь на самом деле у процессора без индекса К есть экономия ещё и в плане охлаждения.

Дело в том, что процессор, который предполагает разгон по множителю, потребляет внушительные объёмы энергии и, соответственно, выделяет столько же тепла. И если для базовой версии процессора без разгона нужно 125 Вт мощности, то под разгоном этот процессор будет выделять уже 250 Вт. С такой теплоотдачей справится далеко не любая башня, так как на самом деле 250 Вт это огромная нагрузка. И если вы купили процессор без индекса К в названии, то у вас, конечно, производительность будет меньше, но при этом вам не нужно покупать дорогую флагманскую башню и переживать о том, что она не справится и нужно ещё докупать корпусные вентиляторы. Это очень приятный бонус, на который стоит обратить своё внимание в обозримом будущем при сборке рабочей системы.