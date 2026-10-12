Intel готовит повышение цен на процессоры сразу на 20%

Intel предпринимает шаги в сторону заметного удорожания своей процессорной продукции. В первую очередь это коснется чипов новейшего поколения «Panther Lake», выпускаемых по технологии Intel 18A — их стоимость вырастет на 15–20% в зависимости от конкретной модели. Такое изменение цен исходит от поставщика и не означает, что Intel напрямую пересматривает розничные цены для конечных покупателей; скорее речь идет о корректировке отгрузочных цен для крупных сборщиков ноутбуков, среди которых Acer, ASUS, Lenovo, Dell и HP. Если рост достигнет 20%, для производителей это обернется дополнительными затратами в несколько десятков долларов на каждое устройство. Вполне вероятно, что эти издержки будут переложены на потребителя, тем более что ситуация с ценами на память и накопители уже сейчас давит на маржинальность.

Подорожание на этом не ограничится. Сообщается, что цены на процессоры семейств «Meteor Lake» и «Arrow Lake» также вырастут — ориентировочно на 5–10% в зависимости от модели. Intel получает кремний как от TSMC, так и со собственных производственных линий, однако спрос на процессоры в эпоху искусственного интеллекта растет стремительно, что делает повышение цен вполне закономерным. Потребительский интерес сохраняется, но значительная часть доступных мощностей — как внутренних, так и внешних — уходит на задачи ИИ, из-за чего в серверных конфигурациях соотношение процессоров и видеокарт доходит до 50:50. Отмечается, что Intel внесла эти коррективы 1 сентября, однако для конечных покупателей подорожание пока незаметно — либо потребуется еще несколько недель, чтобы распродать прежние запасы. Любопытно, что Intel — не единственная компания, идущая на такой шаг. Qualcomm подняла цены на свои SoC Snapdragon X и X2 Elite примерно на 10%, начиная с 1 октября. По имеющимся данным, AMD готовит аналогичное решение по потребительским процессорам Ryzen и серверным EPYC — ожидается повышение на 10%, о котором объявят позже. На текущий момент только Intel и Qualcomm уведомили своих поставщиков о принятом решении, и остается дождаться, когда аналогичные меры предпримет AMD.