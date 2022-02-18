Intel готовит процессоры Meteor Lake с мощной графикой

У Intel совершенно дикие планы на будущую процессорную графику, и все это начнется с Meteor Lake в 2023 году. Intel планирует разместить часть своей графики Arc поверх компонентов CPU и SoC, что, по ее словам, обеспечит производительность дискретной графики. «Meteor Lake — это совершенно новая архитектура, которая позволит интегрировать мозаичные графические процессоры в 3D-пакет. Это очень интересно, поскольку позволяет нам предлагать производительность класса дискретной графики с эффективностью интегрированной графики», — говорит Раджа Кодури, глава Intel. Похоже, что Meteor Lake будет интегрировать графику Arc 2-го поколения под названием Battlemage.

Это не указано явно, но из приведенной диаграммы кажется, что поколения графических процессоров Intel будут идти в ногу с поколениями процессоров. На данный момент мы знаем, что Intel планирует запустить Meteor Lake примерно в 2023 году, поскольку у нас есть процессоры Intel Raptor Lake (на базе Alder Lake), которые должны появиться до этого. За этим последует еще одно поколение, предположительно использующее ту же архитектуру, но с некоторыми улучшениями, под названием Arrow Lake. Однако ключ к графике заключается в том, что графические процессоры Arc используют то, что Intel называет «тайлами». Эти плитки, по сути, дискретные графические процессоры, которые могут объединяться в один более крупный чип, должны дать Intel возможность масштабировать свой компонент графического процессора по мере необходимости, и похоже, что он планирует сделать именно это со своими чипами Meteor Lake.
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