Intel готовит видеокарту на базе GDDR7

Команда, занимающаяся дискретными видеокартами в компании Intel, наконец-то начала активно работать над новыми решениями после релиза графических процессоров поколения Battlemage. Дело в том, что сейчас компания ищет специалиста для работы над новыми видеокартами Intel Arc с поддержкой памяти GDDR7. Стоит напомнить, что прошлым летом компания Intel удивила всех, представив сразу две новые модели видеокарт — Arc B580 и B570. Они вызвали немалый интерес, особенно на фоне отсутствия аналогичных решений нового поколения от NVIDIA и AMD. Однако с тех пор, по мере приближения конца второго квартала, Intel не делилась новостями о планах по развитию сегмента настольных видеокарт. Это породило ощущение, что компания просто утратили амбиции в этом направлении. Но теперь становится ясно, что компания готовит нечто серьёзное — на базе новой памяти GDDR7.

Хотя официальных данных пока нет, есть основания полагать, что речь идёт о графических процессорах следующего поколения Celestial. Для серии Battlemage, насколько известно, Intel продолжит использовать проверенную и более доступную память GDDR6. При этом компания также разрабатывает варианты Battlemage на базе GPU BMG-G31, что говорит о позитивной динамике в развитии дискретных решений Intel. Пока неизвестно, к какой именно серии относится вакансия, но факт того, что Intel активно движется в сторону обновления своих настольных графических ускорителей сам по себе не может не радовать.