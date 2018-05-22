Intel и Micron объявили о выпуске первого QLC 3D NAND

Intel и Micron объявили о выпуске и отгрузке первых QLC 3D NAND способной хранить до 4-бит в одной ячейке. Используя 64-слойную структуру, при 4 бит на ячейку NAND, память достигает плотности 1 Tb на кристалл.

Компании также объявили о прогрессе в развитии трехмерной структуры 96-слойной NAND третьего уровня , обеспечив 50-процентное увеличение вместимости.Новая 64-слойная технология NAND с 4bit / cell позволяет создавать более плотную память в меньшем объеме.