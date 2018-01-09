Intel и Micron завершают взаимное сотрудничество в области 3D NAND

Intel и Micron объявили, что они прекратят свое сотрудничество в разработке 3D-флэш-памяти. Компании все еще говорят, что хотят закончить и работать вместе над третьим поколением.Они отмечают, что сотрудничество в 3D XPoint остается в IMFlash fab в американском штате Юта. В настоящее время он полностью сосредоточен на производстве этого типа памяти.BOISE, Айдахо и САНТА-КЛАРА, Калифорния, 08 января 2018 года (GLOBE NEWSWIRE) - Micron и Intel сегодня объявили о своем успешном совместном партнерстве в области развития NAND, которое помогло компаниям разрабатывать и поставлять на рынок лучшие в отрасли технологии NAND.