Intel и TSMC разрабатывают чипы на основе стекла

При этом крайне интересно, что лидером в этой области является Intel, так как «синяя компания» представила свои планы по использованию стеклянных подложек более десяти лет назад и, по данным инсайдеров, уже обладает возможностями для массового производства новой продукции за пределами кремния. Другое дело, что этим пока что никто не занимается, потому что технология довольно сложная, готовая продукция невероятно хрупкая и в целом нужно потратить ещё немало ресурсов на то, чтобы полупроводниковая продукция на основе стекла в итоге работала так, как ожидают специалисты. Но это очень интересное направление, в котором крупные компании явно планируют развиваться в обозримом будущем. Ведь если новые чипы действительно поступят в продажу, то их производство в определённом смысле будет даже дешевле кремниевых аналогов.