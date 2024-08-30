Intel и TSMC разрабатывают чипы на основе стекла

Стеклянные подложки для производства полупроводниковой продукции — новая и достаточно интересная тема для обсуждения, поскольку гиганты рынка вроде TSMC и Intel активно расширяют свои исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения данного направления производства, плюс компания NVIDIA рассматривает использование этой технологии своих чипах нового поколения. С другой стороны, поскольку данный метод производства полупроводниковой продукции всё еще находится на начальной стадии исследований, впереди ещё очень долгий путь и ожидать релиза чипов на базе стекла в текущем десятилетии точно не стоит.

При этом крайне интересно, что лидером в этой области является Intel, так как «синяя компания» представила свои планы по использованию стеклянных подложек более десяти лет назад и, по данным инсайдеров, уже обладает возможностями для массового производства новой продукции за пределами кремния. Другое дело, что этим пока что никто не занимается, потому что технология довольно сложная, готовая продукция невероятно хрупкая и в целом нужно потратить ещё немало ресурсов на то, чтобы полупроводниковая продукция на основе стекла в итоге работала так, как ожидают специалисты. Но это очень интересное направление, в котором крупные компании явно планируют развиваться в обозримом будущем. Ведь если новые чипы действительно поступят в продажу, то их производство в определённом смысле будет даже дешевле кремниевых аналогов.
В сети появились первые тесты AMD Ryzen AI 9 HX 370…
Сегодня в сеть утекли бенчмарки процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370 поколения Strix Point, которые, если они…
Intel Xeon 6 6980P отлично справляется с ИИ-технологиями…
В недавнем пресс-релизе компания Intel официально продемонстрировала возможности своих будущих процессоро…
LG сомневается в успехе новых процессоров Intel…
Глава IT-отдела компании LG Electronics Юн-сок Ли посетил выставку Computex 2024, где изучал новые продук…
Acer готовит россыпь ноутбуков на базе процессоров Intel Lun…
Судя по информации из сети, компания Acer планирует представить свою первую партию ноутбуков с процессора…
AMD инвестирует в новые чипы 270 миллионов долларов…
Сегодня появилась информация о том, что компания AMD планирует построить два новых центра исследований и …
AMD представит процессоры Ryzen 370 в октябре текущего года…
По информации западных инсайдеров, компания AMD на текущий момент активно готовится к релизу своих новых …
AMD Ryzen 9 9950X протестировали в бенчмарках…
Сегодня появились новые тесты десктопного процессора AMD Ryzen 9 9950X с ядрами поколения Zen 5, которые …
MediaTek создаёт ARM-процессор для серверов на базе ИИ…
Судя по данным из интернета, компания MediaTek активно готовится разработать собственные серверные чипы д…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor