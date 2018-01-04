Intel и новая уязвимость

Найдена новая уязвимость процессоров Intel - она позволяет при помощи лазейки через один процессор попасть в управление остальными процессорами системы. Например, есть сервер построен на основе нескольких машин и все они на процессорах Intel построены, то можно легко завладеть производительностью всего сервера. Для обычных пользователей это не страшно - даже если злоумышленники и завладеют вашим компьютером, ничего плохого они не сделают, а стоимость такого взлома просто будет неоправданной. В случае же с серверами Amazon, Google и так далее, такая уязвимость будет критической и поломать могут сразу тьму машин. Решение проблемы с багом понизит производительность процессоров ровно на треть, что тоже не сильно радует партнеров компании Intel. Вообщем, что-то производитель этот уже не радует.