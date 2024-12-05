Intel на грани провала с новым техпроцессом из-за брака

Эта новость шокировала рынок и усилила сомнения в способности Intel справиться с конкуренцией на рынке. Также появилась информация о том, что один из основных клиентов Intel Foundry, компания Broadcom, остался крайне недоволен процессом 18A. По данным источников, инженеры Broadcom заявили, что процесс не готов к выпуску больших объёмов продукции, и из-за низкой доходности компания полностью аннулировала свои заказы на чипы Intel, начав поиск альтернатив. При этом на фоне проблем Intel её основной конкурент в лице TSMC продолжает укреплять свои позиции. Это позволяет TSMC сохранять лидерство в отрасли, в то время как Intel испытывает трудности с переходом на новые технологические процессы и теряет как клиентов, так и деньги.