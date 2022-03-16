Intel начинает первые поставки Core i9-12900KS

Амбициозный новый флагманский процессор Intel для настольных ПК, Core i9-12900KS, начал поставляться первым покупателям до введения розничного эмбарго. Компьютерный пользователь DAGINATSUKO смог купить один в Интернет магазине примерно за 790 долларов США, прежде чем магазин закрыл продажу.

На фотографиях розничного i9-12900KS видна более темная коробка, чем у i9-12900K, с надписью «Special Edition» на лицевой стороне. Чип имеет код S-Spec «SRLDD».

Также из этого источника стало известно несколько интересных фактов о i9-12900KS. Судя по всему, его базовая мощность процессора (PBP) установлена ​​на уровне 150 Вт, а максимальная турбомощность (MTP) — 260 Вт. Стандартный i9-12900K поставляется с 125 Вт PBP и 241 Вт MTP. Увеличенные пределы мощности поддерживают более агрессивный алгоритм повышения с максимальной тактовой частотой Turbo Boost на P-ядрах, установленной на 5,50 ГГц, по сравнению с 5,20 ГГц на i9-12900K. Базовая частота P-ядра тоже увеличена на 200 МГц, теперь она составляет 3,40 ГГц.