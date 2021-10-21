Intel надеется получить заказы от Apple

Еще в 2020 году Apple отказалась от процессоров Intel в пользу собственных чипов. Теперь производитель iPhone выпустил свое новейшее поколение настольных процессоров, а именно M1 Pro и M1 Pro, и данный релиз выглядит невероятно привлекательным из-за высокой производительности чипов. Но, несмотря на то, что синяя команда потеряла заказы от Apple на свои чипы, она все еще пытается вести дела с производителем iPhone. Согласно отчету DigiTimes, американский гигант по производству микросхем надеется получить заказы на чипы от бренда смартфонов вместе с южнокорейской Samsung Electronics. Другими словами, гигант из Купертино, возможно, планирует диверсифицировать свою цепочку поставок, не ограничиваясь только TSMC, крупнейшим в мире производителем микросхем по контракту.

Примечательно, что эта новость появилась после того, как мы сообщили о генеральном директоре Intel Пэте Гелсингере, заявившем, что он надеется отыграть заказы Apple на чипы, создав процессоры лучше, чем самого производителя. А теперь отчет издания DigiTimes показал, что производитель микросхем все еще пытается войти в цепочку поставок Apple. В отчете говорится, что Intel и Samsung «стремятся получить заказы на процессоры Mac собственной разработки Apple». Правда, источники, близкие к делу, отметили, что на данный момент это маловероятно. Дело в том, что у Intel банально нет заводов и возможностей для производства процессоров Apple по такому тонкому технологическому процессу.