Intel не будет увеличивать мощность производства в Китае

Вероятно, это связано с текущим стремлением к увеличению производства в США, а также с проблемами безопасности, связанными с технологиями и Китаем. И на данный момент похоже, что Intel будет выполнять пожелания правительства. Это особенно неудивительно, учитывая, что нынешний Закон о процессорах ожидает принятия Конгрессом — у него достаточно странное название, но суть не в этом. Дело в том, что независимо от названия, этот закон подразумевает финансирование в размере 52 миллиардов долларов США на исследования и производство кремния на территории США. Это один из шагов, который позволит стране стать независимой от китайского производства, ведь если реализовать необходимые заводы и технологии, то производить всё можно и на территории США. Вот только когда всё это будет реализовано — неизвестно.