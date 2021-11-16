Intel не будет увеличивать мощность производства в Китае

Острая нехватка чипов будет продолжаться еще довольно долго, поскольку, как сообщается, усилия Intel по увеличению производства в Китае были подавлены в Соединенных Штатах. Компания выдвинула идею использовать завод в Чэнду для увеличения производства кремниевых пластин, который можно было бы открыть к концу 2022 года. Рассматривая возможности расширения в Китае, Intel одновременно искала федеральную помощь от Соединенных Штатов для увеличения производства и исследований. Но, по словам издания Bloomberg, администрация Байдена (президента США) настоятельно не рекомендует использовать завод в Чэнду, согласно анонимным источникам, участвовавшим в обсуждениях.

Вероятно, это связано с текущим стремлением к увеличению производства в США, а также с проблемами безопасности, связанными с технологиями и Китаем. И на данный момент похоже, что Intel будет выполнять пожелания правительства. Это особенно неудивительно, учитывая, что нынешний Закон о процессорах ожидает принятия Конгрессом — у него достаточно странное название, но суть не в этом. Дело в том, что независимо от названия, этот закон подразумевает финансирование в размере 52 миллиардов долларов США на исследования и производство кремния на территории США. Это один из шагов, который позволит стране стать независимой от китайского производства, ведь если реализовать необходимые заводы и технологии, то производить всё можно и на территории США. Вот только когда всё это будет реализовано — неизвестно.
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