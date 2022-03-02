Intel не рекомендует использовать память DDR4 в сочетании с чипсетами серии 700

Это не означает, что Intel удалила поддержку DDR4 в процессорах, поскольку она все еще присутствует и, как ожидается, будет нормально работать на материнских платах с чипсетами серии 600. Таким образом, не должно быть никаких проблем при переходе на новый процессор, по крайней мере, после быстрого обновления UEFI. Насколько мы понимаем, это частично связано с тем фактом, что материнские платы DDR4 и DDR5 имеют совершенно разные коды UEFI, когда речь идет о поддержке памяти, и в свою очередь, это означает, что производители плат в конечном итоге потратят гораздо больше времени на то, чтобы их платы работали.