Intel не рекомендует использовать память DDR4 в сочетании с чипсетами серии 700

Ожидается, что грядущее 13-е поколение процессоров Intel для настольных ПК под кодовым названием Raptor Lake сохранит поддержку памяти DDR4. Очевидно, Intel уже просит производителей материнских плат избегать использования памяти DDR4 в сочетании с грядущими чипсетами 700-й серии, и единственная причина этого — ускорить переход на DDR5. Согласно различным утечкам и слухам, мы должны ожидать поддержку DDR5 на частоте 5600 МГц для Raptor Lake, что является как минимум шагом в правильном направлении.

Это не означает, что Intel удалила поддержку DDR4 в процессорах, поскольку она все еще присутствует и, как ожидается, будет нормально работать на материнских платах с чипсетами серии 600. Таким образом, не должно быть никаких проблем при переходе на новый процессор, по крайней мере, после быстрого обновления UEFI. Насколько мы понимаем, это частично связано с тем фактом, что материнские платы DDR4 и DDR5 имеют совершенно разные коды UEFI, когда речь идет о поддержке памяти, и в свою очередь, это означает, что производители плат в конечном итоге потратят гораздо больше времени на то, чтобы их платы работали.
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