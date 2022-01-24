Intel недовольна разгоном процессоров 12-го поколения линейки Celeron

Оверклокерам удалось заставить свои дешевые процессоры Celeron G6900 и Core i3-12100 работать на гораздо более высоких тактовых частотах, чем у Intel. И теперь компания недовольна этим, так как они ожидают, что они потеряют продажи более дорогих процессоров. Таким образом, Intel опубликовал предупреждение: «Процессоры Intel 12-го поколения, не предназначены для разгона. Intel не гарантирует работу процессоров за пределами их спецификаций. Изменение тактовой частоты или напряжения может привести к повреждению или сокращению срока службы процессора. Процессор и другие компоненты системы и могут снизить стабильность и производительность системы».

Профессиональным оверклокерам уже удалось достичь скорости выше 5,3 ГГц с помощью Celeron G6900, и это только за счет регулировки BCLK и напряжения, что немаловажно, поскольку процессор имеет фиксированную тактовую частоту 3,4 ГГц, что увеличивает тактовую частоту на 57 процентов. Говорят, что Intel изучает эту непреднамеренную возможность разгона этих SKU ЦП и по-видимому, рассматривает возможность блокировки этой функции с помощью нового обновления микрокода в будущем выпуске UEFI.