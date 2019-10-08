Intel объявляет о выпуске Core X серии 10-го поколения

Intel представила свою последнюю линейку процессоров Intel Xeon W и X-серии. Новые процессоры Xeon W-2200 и X-серии, разработанные специально для удовлетворения разнообразных потребностей растущей аудитории, которые должны появиться в продаже начиная с ноября, наряду с новой структурой ценообразования, которая представляет собой более легкий шаг для создателей и энтузиастов из Intel.

Процессоры Xeon W-2200 и X-серии выводят на новый уровень, став первыми настольными ПК высокого класса и основными рабочими станциями с ускорением искусственного интеллекта благодаря интеграции Intel Deep Learning Boost. Это обеспечивает увеличение логического вывода в 2,2 раза по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, в этой новой линейке реализована технология Intel Turbo Boost Max 3.0.

Восемь новых процессоров (W-2295, W-2275, W-2265, W-2255, W-2245, W-2235, W-2225 и W-2223), которые обеспечивают хорошую производительность и расширенные возможности платформы для обработки данных, визуальных эффектов , 3D-рендеринг, сложные 3D-САПР, разработка искусственного интеллекта. Также включать в себя встроенные функции и надежность безопасности платформы, такие как поддержка ECC и Intel vPro, которые требуются профессионалам в области творчества.