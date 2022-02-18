Intel обновляет технологическую дорожную карту с процессорами для центров обработки данных

На встрече инвесторов Intel в 2022 году главный исполнительный директор Пэт Гелсингер и бизнес-лидеры Intel рассказали о ключевых элементах стратегии компании и пути ее долгосрочного роста. Долгосрочные планы Intel будут основываться на трансформационном росте в эпоху беспрецедентного спроса на полупроводники. Intel объявила о планах развития продуктов в своих основных бизнес-подразделениях и ключевых этапах реализации, в том числе: Ускоренные вычислительные системы и графика, Услуги Intel Foundry, Программное обеспечение и передовые технологии, Сеть и периферийные устройства, Разработка технологий.

Группа ускоренных вычислительных систем и графики (AXG) планирует поставлять продукты в своих трех сегментах и ​​обеспечить доход более 1 миллиарда долларов в 2022 году. Как двигатель роста для Intel, три сегмента AXG вместе составят около 10 миллиардов долларов дохода Intel к 2026 году.