Intel подготовила процессор Core i9-9900K

Появилась информация о новом процессоре Core i9-9900K, который должен стать флагманом восьмого поколения процессоров Intel. Эта модель построена на восьми вычислительных ядрах и шестнадцати потоках, что позволит с легкостью работать в графических и видеоредакторах. Процессор весьма интересный и его явно захотят себе фанаты не только играть в игры, но и заниматься более тяжелыми задачами. Однако, пока что говорить о сроках поставки никто не может — производитель не называет точной даты, да и стоимости тоже. Можно лишь надеяться, что в ближайшее время модель выйдет в свет, ведь это действительно процессор с заделом на будущее. У AMD есть свои аналоги, посмотрим как покажут себя эти варианты в деле и в синтетических тестах. В последнее время рост ядер и потоков весьма заметный, это радует.