Intel подготовила процессоры и видеокарты для новых ИИ от Microsoft

В последнее время крупные компании из мира высоких технологий достаточно активно говорят и работают над технологиями на базе искусственного интеллекта, потому что это позволит в будущем реализовать крайне выгодные коммерческие проекты. И компания Intel, которая сейчас явно переживает не лучшие свои времена, тоже планирует запрыгнуть в последний вагон искусственного интеллекта. Например, компания заявила, что её новые графические и центральные процессоры уже поддерживают работу с большой языковой моделью Phi-3 от компании Microsoft. Это отличная новость. потому что именно эта модель будет реализована для локальной работы искусственного интеллекта на компьютерах с операционной системой Windows в ближайшем будущем.

Отличительная черта локального запуска искусственного интеллекта в том, что пользователю не нужно передавать свои данные в интернет на серверы третьей стороны. Это важный момент на тот случай, если инфомация, которую вы хотите обработать, слишком ценная или секретная, а значит, передавать её кому-либо ещё вы точно не хотите. В этом случае локальный запуск большой языковой модели явлется условной панацеей, но для этого нужно производительное железо, которое может справиться с поставленной задачей. И представители компании Intel считают, что им уже удалось создать железо, которые будет справляться с новыми моделями, хотя пока что помимо заявлений никаких реальных тестов представлено не было. Это немного огорчает.
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