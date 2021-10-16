Intel подтверждает, что мобильные чипы серии Alder Lake-P имеют до 14 ядер

Корпорация Intel подтвердила, что мобильные чипы Alder Lake будут иметь до 14 ядер. Они будут распределены между эффективным и производительным ядрами.

В новом руководстве Intel для разработчиков подробно рассказывается об этой архитектуре, объясняется, как ядра будут распределены как минимум в двух SKU. Новая серия Alder Lake-P, пришедшая на смену Tiger Lake-U, будет предлагать до 2 высокопроизводительных ядер и 8 эффективных ядер. Ядра A, упомянутые на диаграмме, обозначают Atom, что является другим названием для эффективных ядер Gracemont.

С другой стороны, процессоры серии H будут иметь 6 производительных ядер и 8 эффективных ядер и, предположительно, будут частью серии P Alder Lake. Intel ранее подтвердила эти конфигурации во время своего выступления в День архитектуры 2021, но не упомянула новое обозначение P для мобильных процессоров. Эти ядра будут работать вместе в процессорах Alder Lake, чтобы улучшить общее впечатление от вычислений. Они будут координировать свои действия с помощью новой функции Intel Thread Director. Как отметили сотрудники Videocardz , в руководстве также рассказывается о том, как процессоры Alder Lake будут отключать инструкции AVX512, когда эффективные ядра активны.
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