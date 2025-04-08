Intel получила контракт на производство чипов для Switch 3

С начала года настроения вокруг Intel остаются в основном позитивными — инвесторы рассчитывают, что новая администрация США не позволит гиганту полупроводниковой отрасли потерпеть неудачу, учитывая, какие негативные последствия это имело бы для страны. Эти ожидания усилились на фоне слухов о том, что Intel и TSMC рассматривают возможность создания совместного предприятия — TSMC якобы предоставит Intel свою экспертизу и технологии. На этом фоне аналитики KeyBanc выступили с положительной оценкой перспектив Intel, одновременно предупредив о рисках для AMD. «Платформа Intel 18A нацелена на запуск Panther Lake во второй половине 2025 года, при этом ключевые показатели, включая уровень выхода годных чипов и плотность дефектов, находятся на приемлемом уровне и демонстрируют позитивную динамику», — заявил один из аналитиков рынка.

Кроме того, он утверждает, что Intel выиграла контракт на поставку графических процессоров для игровой консоли Nintendo Switch 3, которая будет использовать техпроцесс 18A. Он также сообщает, что Intel снизила цены на свои чипы Lunar Lake на 20–40%, что привело к дополнительному росту рыночной доли по сравнению с AMD, но при этом замедлило восстановление валовой маржи компании в текущем году. Аналитик добавляет, что Intel получает выгоду от высокого спроса на серверные решения, который оказался выше ожиданий. У AMD пока что дела идут не сильно лучше, но компания активно работает над тем, чтобы улучшить своё положение.