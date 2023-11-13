Intel попытается сохранить лидирующие позиции на рынке процессоров

Генеральный директор Intel высказал весьма оптимистичное мнение относительно отрасли искусственного интеллекта в персональных компьютерах, заявив, что его компания сохранит доминирование в ближайшие годы, несмотря на усиливающуюся конкуренцию в этом сегменте. Дело в том, что недавно компания Intel провела «Форум технологий Intel Innovation Taipei 2023», где генеральный директор компании, Пэт Гельсингер высказался о будущем современных систем и развитии сегмента в целом. И главной темой выступления стало то, как именно Intel планирует сохранить лидирующие позиции на рынке, когда конкуренты активно наступают на пятки и отбирают проценты рынка своими более качественными решениями.

Например, недавно появилась информация о том, что NVIDIA и AMD планируют выпустить процессоры на базе архитектуры ARM к 2025 году, что, теоретически, позволит подорвать монополию, созданную компанией Apple. Intel при этом столкнулась с конкуренцией со стороны Qualcomm, которая недавно представила своё решение для индустрии ПК, выпустив свой процессор Snapdragon X Elite для сегмента ноутбуков — пока что на бумаге он выглядит крайне привлекательным решением нового поколения. Конечно, компании Intel нужно как-то сражаться с оппонентами, потому что новые технологические процессы и более высокая производительность рано или поздно вынудят потенциальных покупателей перейти на новую платформу. А возвращаться к Intel в этом случае уже никто не захочет.
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