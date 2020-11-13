Intel потеряет 5% выручки

Буквально три дня назад компания Apple Официально представила свои новые ноутбуки на процессорах ARM, которые были разработаны самим производителем и будут выпускаться уже в самое ближайшее время. Оказалось, что производитель действительно не шутил о том, что планирует отказаться от процессоров Intel, а ведь компания была важнейшим клиентом. Исходя из этого финансовые аналитики считают, что производитель потеряет 5% от своей чистой годовой выручки, но в будущем эти потери могут возрасти, так как другие производители ARM-процессоров начнут выпускать свои ноутбуки и компьютеры на рынок. Тогда по Intel нанесут еще один серьезный удар, который может вывести из строя лидера рынка. Будем следить за происходящим на рынке.