Intel представила 10-нм процессоры Tiger Lake 11-го поколения с графическим процессором Xe

Intel официально представила процессоры Tiger Lake 11-го поколения с новой архитектурой ЦП и ГП. Процессоры Intel Tiger Lake основаны на новейшем технологическом узле компании 10 нм ++, который обеспечивает более высокую производительность, чем процессоры Ice Lake 10-го поколения.

Процессоры Intel Tiger Lake будут выпускаться под брендом семейства Core 11-го поколения. Процессоры Intel Tiger Lake 11-го поколения ориентированы на мобильность, а также имеют совершенно новый внешний вид.

Intel выпустит процессоры Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris X, лучшие в мире процессоры для тонких и легких ноутбуков, обеспечивающие до 2,7 раз более быстрое создание контента, более чем на 20% более высокую производительность в офисе и более чем в 2 раза более быструю игру плюс потоковая передача в реальных рабочих процессах по сравнению с конкурирующими продуктами. Ожидается, что Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung и другие будут выпускать более 150 дизайнов на базе процессоров Intel Core 11-го поколения.

Процессоры Intel Tiger Lake основаны на технологическом узле 10 нм ++ и оснащены новейшими ядрами компании Willow Cove. Основная архитектура Willow Cove основана на тех же принципах, что и архитектура Sunny Cove последнего поколения. Ядра Willow Cove также имеют переработанную иерархию микросхем для повышения производительности.

Технологический узел 10 нм ++ Intel назвали конструкцией 10-нм транзистора SuperFin. Как утверждает Intel, что процесс SuperFin обеспечивает такое же повышение производительности, как и правильное сжатие узлов. Компания Intel заявила, что новые процессоры достигли повышения производительности примерно на 17-18% по сравнению со стандартным 10-нм технологическим узлом, представленным на чипах Ice Lake 10-го поколения, обеспечивая при этом гораздо более высокие частоты.

Компания уверена, что ее 10-нанометровый процесс будет соответствовать или даже превосходить 7-нанометровый технологический узел TSMC, используется на конкурирующих APU AMD Ryzen 4000 Renoir.

Следующие две ключевые технологии для процессоров Intel Tiger Lake - это технологии ядра CPU и GPU, которые работают на Willow Cove и Xe. Архитектура Intel Willow Cove - это вторая новейшая архитектура, основанная на 10-нм техпроцессе, первая из которых - это Sunny Cove для ЦП поколения Ice Lake.

Ядра Willow Cove обеспечат двузначный прирост IPC по сравнению с ядрами Sunny Cove. Также они имеют совершенно новый дизайн кеш-памяти с 1,25 МБ кеш-памяти второго уровня и 3 МБ кэш-памяти третьего уровня на ядро. Наряду с новыми ядрами мы получим изменения дизайна кеша, как указано выше, новую оптимизацию на уровне транзисторов и улучшенные функции безопасности. Одна из ключевых особенностей Willow Cove заключается в том, что она будет иметь гораздо более высокие частоты, чем ядра Sunny Cove, при более низких напряжениях.

В дополнение к этому, процессоры Tiger Lake также будут иметь поддержку Thunderbolt 4 и USB 4. Также будет поддержка PCIe Gen 4.0 с полной связью 8 ГБ / с для интерфейса памяти.