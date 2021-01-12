Intel представила новые 10-нм процессоры Intel Pentium Silver и Intel Celeron серии N

За последний год во всем мире ПК стал значительно шире использоваться для обучения. Чтобы удовлетворить растущие потребности учащихся, Intel представила новые процессоры Intel Pentium Silver и Celeron серии N, которые отличаются выдающимся балансом производительности, функций мультимедиа и возможностей совместной работы в рамках образовательных задач.

Процессоры созданы на базе 10-нм архитектуры Intel, что обеспечивает увеличение общей производительности приложений до 35%, а также до 78% более быструю графику по сравнению с системами предыдущего поколения. Это создает возможности для более стабильной работы приложений в мультизадачном режиме, а усовершенствованная камера и расширенная функциональность подключения новых устройств выводят процессы проведения видеоконференций и просмотра мультимедийного контента на новый уровень.

Однако, развитие технологий — это только часть задачи. Для удовлетворения потребности в образовании важно предоставить учащимся необходимые для этого мобильные решения. До сих пор, около 30% школьников в США не имеют доступа к интернету, а также ноутбуков, необходимых, для учебы, и пандемия только усугубила эту проблему. За последние 15 лет Intel инвестировала более 1 миллиарда долларов в образовательные программы по всему миру, включая подготовку более 15 миллионов учителей. В апреле прошлого года компания запустила Online Learning Initiative и предоставила сотни тысяч устройств, а также возможности для подключения и работы с образовательными ресурсами учащимся из разных стран. В 2021 году Intel, вместе со своими партнерами по отрасли и вне ее, продолжит эту деятельность.