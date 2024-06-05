Intel представила новые серверные процессоры Xeon 6

Сегодня компания Intel официально представила новую серию серверных процессоров под названием Xeon 6, которые обладают действительно внушительной производительностью. Например, линейка 6700E использует исключительно E-ядра (эффективные ядра), чтобы уместить как можно больше ядер в одной системе на кристалле — в данном случае до 144 ядер. Эта линейка носит кодовое имя Sierra Forrest, плюс имеется дополнительная линейка процессоров Granite Rapids, которая предложит процессоры Xeon 6 с P-ядрами (производительными ядрами), но её представят только в третьем квартале текущего года.

Стоит отметить, что линейка Sierra Forrest стартует с процессора Xeon 6 6710E, который оснащён 64 эффективными ядрами с базовой тактовой частотой в 2,4 ГГц и максимальной тактовой частотой в режиме Turbo до 3,2 ГГц. Затем идут две модели с 96 ядрами, по одной с 112 и 128 ядрами, и две топовые модели. Например, процессор 6766E имеет 144 E-ядер и TDP в 250 Вт, что позволяет процессору работать на базовой тактовой частоте в 1,9 ГГц и достигать 2,7 ГГц в режиме повышенной нагрузки для всех ядер. Разработчики данного решения отмечают, что некоторые приложения выигрывают от наличия большого количества ядер, а не от высокой производительности каждого отдельного ядра, так что производитель решил сделать упор на количестве, а не на мощности. Правда, пока что это только заявления от производителя и не более того, потому что реальных тестов пока что никто не предоставил.
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