Intel представила новый флагманский процессор

Intel подтвердила, что выпустит свой новый флагманский процессор Core i9 12900KS во время презентации CES 2022. Недавно многие зарубежные информационные издания сообщали о его вероятном появлении, основываясь на тизере Intel, и теперь это подтверждено. Новый процессор 12900KS способен поднять штатную частоту до 5,5 ГГц на одном ядре P и до 5,2 ГГц на всех ядрах P (производительные ядра). Intel заявила, что может поддерживать тактовую частоту 5 ГГц в долгосрочной перспективе, что довольно впечатляет и показывает, что инженеры Intel действительно работают над повышением производительности будущих систем. Чип был показан в демонстрации игры Hitman 3 вместе с утилитой мониторинга HWiNFO.

Софт показывает, что все восемь ядер P работают на заявленной частоте 5,2 ГГц, а восемь ядер E работают на частоте 4,0 ГГц, что на 100 МГц меньше, чем у 12900K. Стоит отметить, что сам по себе 12900K уже является отличным игровым процессором, и как только запасы DDR5 стабилизируются, мы уверены, что состоятельные геймеры будут искать именно такие процессоры для своих высокопроизводительных систем. Кроме того, 12900KS — не первый высокопроизводительный чип Intel, хотя они, как правило, выпускались ограниченным тиражом. Мы увидели 40-летний юбилейный Core i7 8086K в 2018 году, а затем i9 9900KS в конце 2019 года. Для 10-го и 11-го поколений не было выпущено ни одного такого процессора. Поскольку процессоры 13-го поколения выглядят как предложение конца 2022 года, Intel, видимо, решила порадовать фанатов чем-то ярким.