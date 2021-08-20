Intel представила новое поколение процессоров

Intel только что представила процессоры 12-го поколения во время конференции Virtual Architecture Day. На этом мероприятии компания также анонсировала несколько новых продуктов как для потребителей, так и для бизнеса. Новое поколение процессоров американского производителя микросхем поступает под кодовым названием «Alder Lake», и ожидается, что они появятся в продаже в течение следующих нескольких месяцев. Также ожидается, что сначала он появится на настольных ПК, а затем станет доступным на мобильных платформах, таких как ноутбуки. Заметным изменением в новых процессорах Intel 12-го поколения Core является включение как высокопроизводительных, так и низкопроизводительных ядер, что характерно для мобильных процессоров, таких как SoC для смартфонов.

Ядра с высоким энергопотреблением будут называться производительными ядрами, а ядра с низким энергопотреблением — ядрами эффективности (сокращенно P-ядра и E-ядра). Ядра E основаны на архитектуре Gracemont, разработанной технологическим гигантом, а ядра P — на основе архитектуры Golden Clove. В ходе мероприятия компания также рассказала о своих долгожданных игровых графических процессорах, первое поколение которых под кодовым названием «Alchemist» будет выпущено в начале 2022 года и будет производиться TSMC. Остаётся лишь надеяться, что данное решение производителя будет пользоваться спросом на фоне растущей конкуренции на рынке процессоров для настольных ПК.