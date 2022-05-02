Intel представила процессор Meteor Lake 14-го поколения с включенным питанием

Исполнительный вице-президент и генеральный директор Intel Client Computing Group Мишель Джонстон Холтхаус объявила о том, что процессоры Meteor Lake 14-го поколения достигли режима «Power-On». «Power-On» знаменует собой важную веху для процессоров Intel Meteor Lake 14-го поколения. Intel уже некоторое время делится информацией о Meteor Lake. Вычислительная плитка для чипа была раскрыта еще в мае 2021 года. Теперь она полностью включена, это означает, что Intel может приступить к формированию первых инженерных микросхем и запуском процесса массового производства.

Теперь впереди, безусловно, долгий путь, но Intel уже подтвердила, что их процессоры Meteor Lake 14-го поколения успешно загружаются в различных операционных системах. Процессоры Meteor Lake 14-го поколения изменят геймеров в том смысле, что они примут совершенно новый подход к мозаичной архитектуре. Основанные на технологическом узле «Intel 4», новые процессоры будут предлагать повышение производительности на ватт за счет технологии EUV и будут выпущены на производственную ленту ко второму полугодию 2022 года. Первые процессоры Meteor Lake поступят в продажу к 1 полугодию 2023 года.

На процессорах Meteor Lake есть 3 основных тайла. Есть плитка ввода-вывода, плитка SOC и плитка вычислений. Плитка вычислений состоит из плитки ЦП и плитки GFX. Плитка ЦП будет использовать новый гибридный дизайн ядра, обеспечивающий более высокую производительность при меньшем энергопотреблении, в то время как графическая плитка будет не похожа ни на что, что мы видели раньше.
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