Intel представила процессоры поколения Lunar Lake

Сегодня компания Intel поделилась подробностями о новом поколении мобильных процессоров Lunar Lake, которые будет использоваться в ноутбуках к концу 2024 года. Стоит сразу отметить, что поколение Lunar Lake представляет собой значительное обновление в сравнении с Meteor Lake, но сама компания считает данный релиз своим крупнейшим архитектурным прогрессом за последние 40 лет. При этом поколение Lunar Lake создаётся не на основе технологий компании Intel, а на основе технологического процесса в 3 нанометра от компании TSMC. Кроме того, теперь оперативная память буквально встроена в систему на кристалле и потенциальный покупатель может выбрать либо 16 ГБ, либо 32 ГБ LPDDR5X RAM на момент покупки ноутбука. Обновлять данную память, естественно, нельзя.

Другие важные изменения касаются эффективных ядер и отказа от гиперпоточности. В поколении Meteor Lake компания представила новые ядра LP-E наряду с эффективными E-ядрами и производительными P-ядрами для улучшения времени работы от батареи. Однако эта конфигурация, по-видимому, не оправдала себя, поэтому в Lunar Lake будет использоваться конфигурация с четырьмя новыми производительными ядрами Lion Cove и четырьмя новыми эффективными ядрами Skymont. Отказ от гиперпоточности при этом, по словам производителя, не снижает производительность, что довольно странно, потому что до этого на протяжении многих лет компания обещала рост производительности именно за счёт многопоточности.