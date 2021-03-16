Intel представила семейство процессоров Intel Core S 11-го поколения

Intel представила семейство процессоров Intel Core S 11-го поколения для настольных систем. Новые процессоры Intel Core 11-го поколения серии S выполнены на базе новейшей микроархитектуры Cypress Cove. Новая архитектура позволяет до 19% увеличить количество выполненных инструкций за такт по сравнению с предыдущим поколением в исполнительных ядрах, работающих с рекордной частотой.

Флагманом семейства стал процессор Intel Core i9-11900K. Камень имеет 8 ядер/16 потоков работающих на частоте до 5,3 ГГц благодаря технологии Intel Thermal Velocity Boosti и обеспечивая большую производительность для геймеров и энтузиастов. Процессоры Intel Core 11-го поколения для настольных ПК представлены с новыми инструментами и функциями разгона.

Дополняет процессоры Intel Rocket Lake-S новая графика Intel UHD на базе архитектуры Intel Xe Graphics с расширенными мультимедийными и интеллектуальными графическими возможностями.

Intel Rocket Lake-S поддерживает разгон памяти на системных платах с наборами логики H570 и B560, а также обеспечивает дополнительный контроль диапазона напряжений для векторных регистров AVX2 и AVX-512. Кроме того, процессоры раскрывают весь потенциал мультимедийных возможностей: от новейших игр до стриминга с высоким разрешением.
Комментарии и отзывы Intel Rocket Lake-S
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