Intel представила свои первые чипы Nervana для ИИ в облаке

Intel представила два новых процессора нейронных сетей Nervana, NNP-T1000 и NNP-I1000. Они являются первыми разработанными специально для облачных центров обработки данных клиентов. Оба чипа были разработаны для нужд обработки AI таких клиентов, как Facebook и Baidu.

NNP-T1000 имеет более «сбалансированный» дизайн и способен эффективно масштабироваться от небольших компьютерных кластеров до огромных суперкомпьютеров. С другой стороны, NNP-I1000 отдает приоритет энергоэффективности и лучше подходит для выполнения задач логического вывода в меньшем масштабе и в гибких форм-факторах.

Кроме того, Intel также анонсировала новое поколение процессоров Movidius Vision с обновленной архитектурой компьютерного зрения, которая, как сообщается, может в 10 раз увеличить производительность вывода и в 6 раз повысить эффективность энергопотребления по сравнению с конкурирующими решениями.