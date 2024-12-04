Intel представила видеокарты Arc B580 и Arc B570

Сегодня компания Intel официально представила первые две видеокарты на новой архитектуре, которые будут конкурировать в доступном сегменте. Речь идёт про видеокарты Intel Arc B580 и B570 — ранее инсайдеры сливали характеристики данных моделей в сеть, так что на самом деле большого анонса не произошло. Начать стоит с того, что стоимость B580 составляет 250 долларов, а B570 обойдётся ещё дешевле — всего в 220 долларов. При этом обе карты основаны на чипе BMG-G21, но отличаются параметрами и, естественно, производительностью. У модели B580 под капотом целых 20 ядер Xe2 и 12 ГБ видеопамяти, плюс 192-битная шина и пропускная способность 456 ГБ/сек. У B570 всего 18 ядер Xe2 и 10 ГБ видеопамяти, а также 160-битная шина и пропускная способность 380 ГБ/сек.

Кроме того, B570 работает на более низких частотах и с меньшим энергопотреблением (150 Вт против 180 Вт), но обе карты подключаются через один 8-контактный разъём питания. Примечательно, что новая Arc B580 в среднем на 24% быстрее, чем A750 при разрешении 1440р. Также, по данным Intel, B580 даже опережает по производительности видеокарту NVIDIA RTX 4060 на 10%, хотя она при этом стоит дешевле и имеет больше видеопамяти. Более того, компания Intel официально представила новую версию технологии XeSS 2 — помимо улучшенного масштабирования изображения в данной технологии добавлены функции генерации кадров и низкой задержки (аналоги технологий NVIDIA Reflex). Так что в целом новинки очень даже интересные.