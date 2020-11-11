Intel представили серверную видеокарту H3C XG310 с четырьмя графическими процессорами Xe-LP

Совсем недавно, Intel объявила о ключевых этапах своего многолетнего пути к созданию сочетания архитектур с унифицированным программным обеспечением. Компания объявила о выпуске «золотого» набора инструментов Intel oneAPI, который выйдет в декабре.

Intel также представила свой первый дискретный графический процессор (GPU) для центров обработки данных, Intel Server GPU, основанный на микроархитектуре Xe-LP и разработанная специально для облачных игр Android с высокой плотностью и низкой задержкой и потоковой передачи мультимедиа.

Intel продолжает расширять свой богатый набор инновационных платформ для улучшенных облачного гейминга и мультимедийных возможностей. Комбинация процессоров Intel Xeon Scalable, компонентов программного обеспечения с открытым исходным кодом и лицензий, а также нового серверного графического процессора Intel обеспечивает решение с высокой плотностью и малой задержкой при более низкой совокупной стоимости владения (TCO).