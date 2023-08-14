Intel протестировали в бенчмарках Core i7-14700K

Китайский обозреватель получил инженерный образец процессора Intel Core i7-14700K, который принадлежит семейству Raptor Lake Refresh, и провёл тестирование его производительности в ряде бенчмарков . Этот процессор, оборудованный большим количеством ядер и более высокими частотами, ожидаемо опережает своих предшественников, но ещё более интересно то, что он может предложить производительность, очень близкую к текущему флагману Core i9-13900K. Предстоящий процессор Intel Core i7-14700K будет иметь восемь высокопроизводительных ядер Raptor Cove с тактовой частотой 3,4 ГГц – 5,6 ГГц и 12 энергоэффективных ядер Gracemont, что на четыре ядра больше, чем у Core i7-13700K.

Да, новый Core i7 в серии Raptor Lake Refresh не только получил немного более высокие тактовые частоты, но и больше ядер, что положительно скажется на его производительности в многозадачных нагрузках. При этом новый процессор потребляет больше энергии, что вполне понятно. В конечном итоге процессор Core i7-14700K показал примерно на 20% более высокую производительность в многозадачном бенчмарке CPU-Z и примерно на 14% большую производительность в многозадачном тесте Cinebench R23. Также специалист сравнивает Core i7-14700K с текущим флагманом Core i9-13900K — они имеют одну и ту же конфигурацию ядер (восемь высокопроизводительных и 12 энергоэффективных ядер) и очень близкие частоты (Core i9-13900K имеет на 200 МГц более высокую тактовую частоту в 5,8 ГГц). Теперь дело за ценой.