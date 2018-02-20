Intel рассказывает о процессоре с дискретной графикой ISSCC

Intel установит дискретный графический процессор и обсудит прототип дискретного чипа Intel GPU на ISSCC (IEEE International Solid-State Circuits Conference) в Сан-Франциско, США.Тем не менее, речь идет о прототипе с примерами установки блоков в базовом дизайне. Графический процессор будет основываться на встроенной архитектуре Intel с графическим процессором Intel. Эта прототипная архитектура GPU основана на новейшем поколении Intel Graphics Gen 9. GPU будет работать на 14 нм и иметь размер матрицы размером 8 × 8 мм с 1,5 миллиардами транзисторов. Сравнение GP102 от Nvidia, как и GeForce GTX 1080 Ti, составляет 12 миллиардов. Итак, вы можете заметить, что Intel начинает с малого, с постройки фундамента, а затем будет увеличивать производительность. В прототипе чипа каждый блок (кластер) имеет шесть ЕС.