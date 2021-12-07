Intel решила проблему с Alder Lake и DRM-защитой

К сожалению, запуск новой линейки процессоров Intel Alder Lake был не совсем удачным. Несмотря на то, что Intel Core i5-12600k и i9-12900K показали себя очень хорошо в соответствующих обзорах, этим новым чипам помешали другие проблемы. Еще до запуска мы знали, что некоторое управление цифровыми правами вызовет проблемы при запуске видеоигр. Новую архитектуру чипа можно рассматривать как два отдельных компьютера, пытающихся загрузить игру. Это заставляет DRM-защиту пометить процесс и завершить его, что является очень плохой новостью для данного игрового процессора. Denuvo, компания, ответственная за конкретную DRM-защиту, даже выпустила исправление перед выпуском новых процессоров, но оно не получило широкого распространения в играх.

Поэтому при выпуске Alder Lake зарубежные издания опубликовали довольно обширный список игр, которые просто не работали на процессорах Intel 12-го поколения. Теперь у нас отличные новости для поклонников новых процессоров — после выпуска множества патчей список сократился всего до трёх позиций. Intel обновила свою официальную статью в службе поддержки, чтобы подтвердить, что Assassin’s Creed: Valhalla, Fernbus Simulator и Madden 22 — единственные известные игры, которые все еще сталкиваются с проблемами DRM-защиты. Жалко вообще видеть такие новые игры в списке, но, по крайней мере, это все, что осталось от оригинальных 90 игр, которые не смогли загрузиться. Кроме того, очень вероятно, что они скоро будут исправлены.
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